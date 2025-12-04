الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

إحباط محاولات لشراء أصوات انتخابية في 3 محافظات

احد المتهمين
احد المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط عدد من محاولات شراء الأصوات والترويج للدعاية الانتخابية الممنوعة في ثلاث محافظات؛ فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

وفي سوهاج ضبطت  الخدمات الأمنية سيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي قنا تم ضبط أحد الأشخاص بأحد الشوارع المحيطة بـ اللجنة الانتخابية وبحوزته مبالغ مالية مخصصة لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

 

ضبط شخص لبيعه أجهزة ومستلزمات البث الهوائي اللاسلكي بدون ترخيص بالدقهلية

القبض على 25 شخصًا بينهم 13 طفلا لاستغلالهم فى التسول بشوارع القاهرة

وفي البحيرة تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية وكروت  دعاية انتخابية كانت معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما في وقائع التلاعب بالعملية الانتخابية. 

