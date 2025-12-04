إحباط محاولات لشراء أصوات انتخابية في 3 محافظات

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إحباط عدد من محاولات شراء الأصوات والترويج للدعاية الانتخابية الممنوعة في ثلاث محافظات؛ فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

وفي سوهاج ضبطت الخدمات الأمنية سيارة ميكروباص يستقلها 3 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي قنا تم ضبط أحد الأشخاص بأحد الشوارع المحيطة بـ اللجنة الانتخابية وبحوزته مبالغ مالية مخصصة لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

وفي البحيرة تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية كانت معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما في وقائع التلاعب بالعملية الانتخابية.

