الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مياه الصنبور فيه سم قاتل، تحذيرات من زيادة المواد الكيميائية تثير القلق بفرنسا

مياه الصنبور، فيتو
مياه الصنبور، فيتو
18 حجم الخط

وثقت السلطات الصحية فى فرنسا، لأول مرة بشكل واسع وجود مواد كيميائية معروفة بـ PFAS أو ما يطلق عليها المواد الأبدية فى مياه الشرب والمياه غير المعالجة، بما فى ذلك TFA،وهو حمض التريفلوروأسيتك الذي وُجد في 92% من العينات، وهو ما أثار القلق فى البلاد حول احتواء مياه الصنبور لمواد سامة.

600 عينة من مياه الصنبور ومياه قبل المعالجة

ووفقا لصحيفة الكومودرونسى الإسبانية فقد أوضحت الوكالة الفرنسية للغذاء والبيئة والصحة المهنية ANSES أن معظم، الوكالة الفرنسية للغذاء والبيئة والصحة المهنية (ANSES) أن معظم العينات تحتوي على مستويات أقل من الحدود المقررة حين تنطبق اللوائح، لكن بعض المواد مثل TFA لا توجد لها معايير واضحة بعد، رغم الشكوك حول تأثيرها الضار على الكبد والحمل.

وأُجري الدراسة بين 2023 و2025 على نحو 600 عينة من مياه الصنبور ومياه قبل المعالجة، تمثل حوالي 20% من مياه فرنسا الموزعة، مع التركيز على المناطق ذات خطر التلوث المحتمل بـ PFAS.

 تحلل مواد كيميائية في أجهزة التكييف والمواد الرغوية والرش

وتم اكتشاف 35 نوعًا من PFAS، بينها 20 على قائمة المراقبة الأوروبية، ووجد الباحثون 19 منها في مياه الصنبور. أكثر الأنواع شيوعًا كانت PFHxS (21,7%)، PFOS (19,1%) وPFHxA (16,1%)

تحدد التوجيهات الأوروبية حدًا لجودة المياه بـ100 نانوجرام/لتر لمجموع 20 نوعًا من PFAS، ووجدت الدراسة أن نسبة صغيرة فقط من العينات تجاوزت هذا الحد. أما TFA، الناتج غالبًا عن تحلل مواد كيميائية في أجهزة التكييف والمواد الرغوية والرش، فبلغت التركيز الوسيط 780 نانوجرام/لتر، كما تم رصد TFMSA  في 13% من العينات لأول مرة في فرنسا.

وتؤكد النتائج التحذيرات السابقة من منظمات المجتمع المدني حول وجود هذه المواد الصناعية المقاومة للتحلل في مياه الشرب، ما يمثل تحديًا صحيًا مستمرًا للسلطات الفرنسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا للسلطات الفرنسية مياه الصنبور السلطات الصحية فى فرنسا مياه الشرب

مواد متعلقة

فرنسا تعلن الحرب على عمالقة التجارة الإلكترونية لبيع الدمى الجنسية

فرنسا تدعو إيران للعودة إلى الالتزام بضمانات عدم الانتشار النووي

فرنسا: ضربات إسرائيل على بيروت تعزز مخاطر التصعيد

فرنسا تشهد مظاهرات حاشدة دعما لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب من هضبة الجولان

فرنسا: الترويكا الأوروبية تريد إعادة فتح باب الدبلوماسية مع إيران

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads