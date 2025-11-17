الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

دار علوم القاهرة تنظم ندوة بعنوان "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب”

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
18 حجم الخط
ads

تنظم كلية دار العلوم بـجامعة القاهرة، اليوم الإثنين 17 نوفمبر، ندوة علمية بعنوان “المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب”، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، وذلك بقاعة علي مبارك، بحضور وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ضمن فعاليات “جامعة القاهرة وملحمة المتحف المصري الكبير” التي أعلن عنها رئيس الجامعة باعتبار هذا العام الجامعي عام المتحف المصري الكبير.

ويحاضر في الندوة الدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ الآثار المصرية القديمة والمشرف العام السابق على مشروع المتحف المصري الكبير، حيث يناقش الأسس الخطابية التي يقدم من خلالها المتحف رسائله الحضارية، وطبيعة المخاطَب المصري والعالمي في ظل السياق الثقافي الراهن.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تواصل أداء دورها الريادي في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين طلابها، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه دعم الهوية المصرية وصون التراث، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع قومي يجسّد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، ويعكس قوة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على إلهام الأجيال.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على ترسيخ الوعي بالتراث بوصفه عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المصري القادر على فهم الحاضر وصياغة المستقبل، مشددًا على أن المتحف المصري الكبير أصبح واحدًا من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية على الساحة الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة الكلية لربط العلوم الإنسانية بالواقع الثقافي والتاريخي للدولة وإنتاج خطاب ثقافي معاصر يفهم التاريخ ويستحضر قيمه ويقدم رؤى جديدة لمخاطبة المجتمع، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل منصة حضارية عالمية تُبرِز عظمة التراث المصري وقدرته على التفاعل مع العالم المعاصر.

وأشار عميد الكلية إلى أهمية فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتفاعل مع المشروعات القومية العملاقة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في بناء وعي وطني مستنير، وتزويدهم بفهم مباشر لما تشهده الدولة من إنجازات كبرى تسهم في تشكيل مستقبل الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية دار العلوم جامعة القاهرة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة المتحف المصري الكبير الهوية المصرية

مواد متعلقة

رئيس المتحف المصري الكبير: قياس الكثافات داخل قاعة توت عنخ آمون

جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير ضمن شعار محافظة الجيزة تجسيدا لرمزية الإرث الحضاري

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية