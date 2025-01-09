وفد قطري يبحث مع قيادات العاصمة الإدارية الانتقال للحي الدبلوماسي

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ووفد مرافق من وزارة الخارجية القطرية لبحث عملية انتقال سفارة قطر من مقرها الحالي إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال السفير والوفد المرافق الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعدد من قيادات الشرك، وتلى اللقاء زيارة الحى الدبلوماسى.

كما قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية: "سعر المتر حاليا في مناطق الأبراج يتراوح ما بين 60 إلى 65 ألف جنيه، وفي السابق كانت أرضا صحراء لا تساوي شيئا لعدم وجود أي حياة بالمنطقة".

إدارة العاصمة الإدارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"شركة العاصمة الإدارية تدار بأفضل أساليب الإدارة وبوجود الكفاءات، وبالتالي تحقق أرباحا وهذا الأمر لا يعيب الدولة، الشركة أرضها ملك الدولة وتم الاستثمار فيها مثلها مثل مشروعات التطوير العقاري".

سعر المتر بالعاصمة الإدارية في 2013

ولفت إلى أن الدولة أنشأت شركة للاستثمار والتطوير العقاري لتصبح ذراعا لها في إنشاء المشروعات الكبرى، وفي نفس الوقت خرجت من عباءة موازنة الدولة، وعملنا بنفس فكرة التطوير العقاري ونجحت الفكرة.

وتابع: في سنة 2013 كان الطرح الأول يباع المتر الأرض بسعر يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، وحاليا أقل متر في العاصمة يباع بـ 9000 جنيه، وهذه قيمة مضافة تم تحقيقها".

رد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، على السؤال الشائك الذي يتردد بين كثير من المصريين بشأن أصول وممتلكات الشركة.

من يمتلك العاصمة الإدارية؟

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لدينا واحد من أكبر المراجعين الماليين في العالم، والمكاتب العالمية ليس لديها توجه أو دور سياسي لأنها تحافظ على اسمها، وشركة العاصمة الإدارية تمتلكها الدولة ومن الممكن أن يتم طرحها في البورصة".

تبعية أصول العاصمة الإدارية

وواصل: "أصول العاصمة الإدارية ملك للدولة وليست للأفراد ولكننا نديرها وفقا للإدارة الحديثة لتحقيق الأرباح، ونسدد كافة الإلتزامات الخاصة بالضرائب وليس علينا أي ديون للبنوك، ونخطط للمرحلة الثانية 40 ألف فدان بسبب زيادة الطلب".

طرح الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية

وأكد: "قريبا سيكون هناك طرح للإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية وذلك قد يحدث في المرحلة الثانية أو من خلال المرحلة الأولى".

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