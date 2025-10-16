قائد القيادة المركزية الأمريكية: أنا أحب مصر (فيديو)

أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال برادلي كوبر، عن حبه لمصر خلال لقائه مع قناة العربية مصر.

تصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية عن مصر

وعندما أنهت مذيعة قناة العربية حديثها مع الأدميرال برادلي كوبر توجهت له بسؤال هل تريد إضافة أي شيء قال نعم "أنا أحب مصر".

كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، أكد أمس الأربعاء في بيان له، إنه يحضّ حركة حماس بقوة على وقف ما وصفها بـ"أعمال العنف وإطلاق النار فورًا"، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وأضاف: "هذه فرصةٌ تاريخيةٌ للسلام. يجب على حماس اغتنامها من خلال وقف أنشطتها كليًّا، والالتزام الصارم بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، ونزع السلاح دون أي تأخير".

20 بندًا تشمل انسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال

وكان الرئيس الأمريكي قد وضع خطةً شاملةً تهدف إلى إنهاء الحرب، وتتضمّن 20 بندًا تشمل انسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال على ثلاث مراحل، وإدارةً انتقاليةً مؤقتةً لقطاع غزة من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إضافةً إلى نزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في أيّ حُكمٍ داخل القطاع.

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نقلنا مخاوفنا إلى الوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة. وما زلنا متفائلين للغاية بمستقبل السلام في المنطقة".

