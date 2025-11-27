الخميس 27 نوفمبر 2025
المتحف المصري بالتحرير يعرض لوحة نادرة لـ إيزيس (صور)

يعرض المتحف المصري بالتحرير، لوحة خشبية نادرة تمثل إيزيس، وذلك ضمن المعرض المؤقت “سوكنوبايو نيسوس: معبد سوبك وإيزيس نفرسيس"، حيث سيكون الدخول المعرض بنفس التذكرة العادية وبدون أي رسوم إضافية.


لوحة إيزيس المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير 

وتظهر اللوحة المنظر الرئيسي تصوير نصفي للمعبودة إيزيس" في هيئة سيدة شابة ترتدي خيتون أسود له طيات على الصدر يعلوه هيماتيون حمراء طويل، كما أنها ترتدي قلادة حمراء طويلة حول رقبتها تنتهي بشكل صغير واقف. 


كما تظهر اللوحة إحاطة رأس إيزيس بغطاء رأس شفاف، ومتوج بتاح باسيليون والذي يتكون من ريشين واقفين فوق قرص الشمس ويحيط به اثنان من الكوبرا، ومحاط كذلك بخطوط بيضاء رقيقة من اللؤلؤ، بالإضافة إلى وجود جزء من شكل مشع يمين اللوحة تم استخدامه لإعادة تكوين المشهد فتضمن أجزاء من تاج سوكنوبايوس، مما يدل على دمج الصور بغرض التعبد في مصر الرومانية.
 

