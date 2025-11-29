السبت 29 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إقبال على زيارة قاعات المتحف المصري بالتحرير (صور)

الإقبال الجماهيري
الإقبال الجماهيري على المتحف المصري بالتحرير
شهد  المتحف المصري بالتحرير، إقبالا جماهيرا كبيرا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مع فتح باب الزيارة في تمام الساعة 9 صباحا، لزيارة قاعات العرض والقطع الفريدة المعروضة داخل القاعات.

إقبال جماهيري على قاعات العرض بالمتحف المصري بالتحرير

ويعد  المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا. 

وبدأت فكرة إنشاء المتحف المصري بالتحرير عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تم إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902، وفي أبريل 2021 كان المتحف محط أنظار العالم حين ودع 22 مومياء ملكية لتنقل إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب.

تصميم المتحف المصري بالتحرير

ويتسم تصميم مبنى المتحف بالطابع الكلاسيكي الحديث، ويتكون من طابقين يضمان مجموعات متميزة من الآثار المصرية تمتد من فترة ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، من بينها لوحة الملك نعرمر التي تخلد توحيد مصر العليا والسفلى تحت حكم ملك واحد، ومجموعة من التماثيل والقطع الأثرية لملوك عصر بناة الأهرامات، والمجموعة الجنائزية ليويا وتويا الملك جدي الملك إخناتون، وكنوز تانيس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مومياوات الحيوانات، وورق البردي والتوابيت والحلي من مختلف العصور المصرية، وغيرها من القطع الأثرية التي تكمل المجموعة المميزة لهذا المتحف.

ويتم حاليًا تنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير من خلال اللجنة العلمية المصرية، وأمناء المتحف، بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع خمسة متاحف أوروبية وهي اللوفر بباريس، المصري بتورين، القومي للآثار بلايدن، المصري ببرلين، البريطاني بلندن، ويعزز المتحف التفاعل مع زواره وتعريفهم بكل ما هو جديد من أخبار وفعاليات وأنشطة ثقافية وعلمية.

الجريدة الرسمية