انتخابات النواب بالإسكندرية، كبار السن يتصدرون مشهد التصويت بلجنة مدرسة السيرة الحسنة (صور)

واصل الناخبون بمحافظة الإسكندرية، التوافد على اللجان الفرعية بدائرة الرمل، لليوم الثاني على التوالى للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب الملغاة بدائرة الرمل والمنعقدة يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

كبار السن يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025

وشهدت لجنة مدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات بـ دائرة الرمل توافد ملحوظ لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

الناخبين يدلون باصواتهم في الأسكندرية

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بـ محافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان.

وتشمل العملية الانتخابية بـ دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل أول وثان.

الوطنية للانتخابات تتلقى 53 شكوى خلال اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الملغاة

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 53 شكوى من مختلف المحافظات خلال متابعة سير عملية الاقتراع، في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة، بجانب جولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم.

وجاءت الشكاوى على النحو التالي:

14 شكوى بشأن توجيه الناخبين داخل بعض المقرات الانتخابية.

11 شكوى لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول إلى المقرات الانتخابية.

9 شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية، بينها تأخر في بدء الاقتراع وعدم تقديم المساعدة اللازمة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم.

7 شكاوى بسبب تكدس الناخبين داخل اللجان.

7 شكاوى عن رصد وقائع يُشتبه بأنها رشاوى انتخابية.

3 شكاوى بشأن الاستعلام عن المقار الانتخابية.

2 شكوى لعدم إدراج بعض المواطنين بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع جميع الشكاوى فور ورودها، وتنسق مع الجهات المختصة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت لكل الناخبين وفقًا للقانون.

