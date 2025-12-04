الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول تحرك أمني بعد تداول مقطع فيديو لإشعال النار في شاب بالشرقية

اشعال النيران بشاب
اشعال النيران بشاب في الشرقية،فيتو
18 حجم الخط

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية، نجاح أجهزة الأمن في ضبط المتهم بإشعال النار في شاب بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق، عقب حادث مروّع أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

تهديد المارة والأهالي باستخدام البنزين وإشعال النار

تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الشاب خ. ر.، 20 عامًا، التصدي للمتهم أ. س. الشهير بـ"بسبوسة"، 27 عامًا، بعدما بدأ الأخير في تهديد المارة والأهالي باستخدام البنزين وإشعال النار إلا أن المتهم سكب كمية من المواد القابلة للاشتعال على الضحية وأضرم النار فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وسارع الأهالي بقرية بنايوس محافظة الشرقية بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فرّ المتهم هاربًا من مكان الحادث. 

تم تحرير المحضر رقم 396/40 أحوال مركز الزقازيق بالواقعة.

وبعد تحريات دقيقة وجهود تتبع موسّعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

موجة من الغضب والتفاعل بين رواد المنصات

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك، تداول مقطع فيديو للحادثة، ما أثار موجة من الغضب والتفاعل بين رواد المنصات، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتهم باشعال النار بشاب بنايوس بالشرقية جرائم محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية اجهزة امن الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين في الزيتون

وزير الكهرباء: مشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات أحد أهم عوامل استقرار الشبكة

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بالأميرية

تقارير إسبانية تكشف مدة غياب أرنولد بعد إصابته أمام أتلتيك بلباو

حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الأولى

فتح باب التقديم للنسخة الثانية من مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار

خبير قانون دولي: إسرائيل لا تحترم قرار وقف إطلاق النار

تقرير إسرائيلي: تدهور خطير في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن وفاة أحد المرشحين المستقلين في دائرة إمبابة

k8 وجبار 150 وحمزة 2، أهم المقاتلات والمسيرات في معرض إيديكس 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads