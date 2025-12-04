أول تحرك أمني بعد تداول مقطع فيديو لإشعال النار في شاب بالشرقية

18 حجم الخط

أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية، نجاح أجهزة الأمن في ضبط المتهم بإشعال النار في شاب بقرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق، عقب حادث مروّع أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

تهديد المارة والأهالي باستخدام البنزين وإشعال النار

تعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة الشاب خ. ر.، 20 عامًا، التصدي للمتهم أ. س. الشهير بـ"بسبوسة"، 27 عامًا، بعدما بدأ الأخير في تهديد المارة والأهالي باستخدام البنزين وإشعال النار إلا أن المتهم سكب كمية من المواد القابلة للاشتعال على الضحية وأضرم النار فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وسارع الأهالي بقرية بنايوس محافظة الشرقية بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما فرّ المتهم هاربًا من مكان الحادث.

تم تحرير المحضر رقم 396/40 أحوال مركز الزقازيق بالواقعة.

وبعد تحريات دقيقة وجهود تتبع موسّعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

موجة من الغضب والتفاعل بين رواد المنصات

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك، تداول مقطع فيديو للحادثة، ما أثار موجة من الغضب والتفاعل بين رواد المنصات، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.