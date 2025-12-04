الخميس 04 ديسمبر 2025
السيد القصير يعلق على فوز القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025

السيد القصير الأمين
السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية
علق السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بمرحلتي انتخابات مجلس النواب 2025، بتوجيه الشكر والتقدير لأبناء الشعب المصري العظيم، الذين مارسوا حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، واختاروا مسار البناء والاستقرار طريقًا نحو المستقبل للجمهورية الجديدة.

حزب الجبهة الوطنية

وقال: وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدّم بخالص التهنئة لحزب الجبهة الوطنية الذي حصد ٤٣ مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، في إنجازٍ يعكس الجهد المشترك، والتنظيم الواعي، والعمل المخلص من قيادات الحزب وأعضائه على كافة المستويات.

القائمة بمختلف المحافظات

 

وتابع: كما أتقدّم بالتهنئة لكل زملائي الذين فازوا في القائمة بمختلف المحافظات.

وأضاف: إن هذا الفوز مسؤولية علينا جميعًا، ويستوجب منا العمل أكثر، والنزول إلى الناس، وخدمة الوطن والمواطنين بكل إخلاص وتفانٍ، مع دعم مؤسسات الدولة في سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة.

