طريقة عمل البرجر البيتي بمكونات بسيطة وآمنة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل البرجر البيتى، البرجر من الوجبات السريعة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وله مذاق مميز ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل البرجر البيتى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل البرجر البيتى.

مكونات عمل البرجر البيتى:-

½ كيلو لحم مفروم (يفضل خليط من اللحم والدهون بنسبة 80% لحم – 20% دهن)

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة بقسماط اختياري لتماسك الخليط

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بهارات برجر أو كمون

ملعقة صغيرة صوص مستردة

2 ملعقة كبيرة زيت للقلي أو للشوي

طريقة عمل البرجر البيتى:-

في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم وأضيفي البصل والثوم والبقسماط والملح والفلفل والبهارات.

امزجي المكونات جيدا حتى تتجانس دون العجن الزائد حتى لا يصبح البرجر قاسيا.

قسمي الخليط إلى كرات متساوية حوالي 100 جرام لكل قطعة.

اضغطي عليها لتشكيل أقراص دائرية بسمك مناسب.

سخني مقلاة غير لاصقة أو شواية وادهنيها بالقليل من الزيت.

ضعي أقراص البرجر واطهيها على نار متوسطة لمدة 4–5 دقائق لكل جانب حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي.

قبل رفع البرجر من النار بدقيقة، ضعي شريحة جبن شيدر على الوجه حتى تذوب.

افتحي خبز البرجر وادهنيه بصوص كاتشب أو مايونيز أو مستردة.

أضيفي قطعة البرجر، ثم شرائح الطماطم والخس والبصل حسب الرغبة.

قدميه ساخن مع البطاطس المقلية أو المشوية.

لا تكثري من عجن اللحم حتى يبقى طري.

اتركي أقراص البرجر في الثلاجة 30 دقيقة قبل التسوية حتى تحافظ على شكلها.

يمكنك إضافة بيضة صغيرة في الخليط لمزيد من التماسك.

لشوي صحي، يمكنك وضع البرجر في الفرن أو على الشواية بدون زيت.

طريقة عمل البرجر البيتى

ولعمل الكفتة المشوية

مكونات عمل الكفتة المشوية:-

500 جرام لحم مفروم (غنم أو بقر)

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون (للدهن)

طريقة عمل الكفتة المشوية:-

في وعاء كبير، ضعى اللحم المفروم وأضيفي إليه البصل والثوم والبقدونس والتوابل (فلفل أسود، كمون، بابريكا، ملح).

اخلطى المكونات جيدًا حتى تتجانس.

شكّلى اللحم إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك استخدام أسياخ الشواء لتسهيل عملية الشواء.

ادهنى الكفتة بزيت الزيتون، ويمكنك تركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتبل بشكل أفضل.

سخنى الشواية أو الفحم، وضعى الكفتة عليها.

اشوِيها لمدة 10-15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج جيدًا وتحصل على لون ذهبي.

قدمى الكفتة المشوية مع خبز عربي، سلطة، أو صلصة الطحينة.

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