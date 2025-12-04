شاهد، آخر تطورات أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالجيزة وموعد عودة المياه

18 حجم الخط

يواصل قيادات محافظة الجيزة ورئيس شركة المياه، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ في خط 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار مستشفى أم المصريين.

وتواجد في موقع العمل رئيس حي جنوب الجيزة ورئيس شركة المياه بالجيزة وقيادات الشركة بالعمرانية والنائب إيهاب منصور، مؤكدين قرب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وشهدت منطقة العمرانية وبعض مناطق الطالبية والهرم بمحافظة الجيزة انقطاعًا في مياه الشرب منذ أمس بسبب كسر في الماسورة الرئيسية بجوار مستشفى أم المصريين، ما استدعى سرعة التحرك لتوفير بدائل للمواطنين.

قامت محافظة الجيزة بتسيير سيارات طوارئ لتوزيع المياه الصالحة للشرب على المواطنين في مواقع محددة لتخفيف آثار الانقطاع، حيث تتواجد إحدى السيارات حاليًّا بجوار مسجد الإمام علي في شارع مستشفى الصدر، بينما يمكن للمواطنين أيضًا التوجه إلى شارع السلام بالعمرانية الشرقية، أمام مطعم أبو دومة على أول شارع مدحت رشدي، حيث تتواجد سيارة أخرى لتوزيع المياه.

وأكدت محافظة الجيزة ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية عند استلام المياه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء الانتظار، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إصلاح الكسر في أسرع وقت لضمان عودة المياه إلى المنطقة بشكل طبيعي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين.



وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق، وتشمل:"المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة"، وذلك لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.



واعتذرت الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، فإنها تؤكد بذل أقصى الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.



وأكدت الشركة أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة بجانب فرق الإصلاح الفنية، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أسرع وقت ممكن.



كما توفر الشركة سيارات مياه شرب نظيفة بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

