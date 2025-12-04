قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية، اجتماع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات

18 حجم الخط

وجّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب – دعوة رسمية لأعضاء مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع مهم اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر النقابة العامة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بأوضاع المهنة وشؤون المحامين.

اجتماع يأتي قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية

وتكتسب دعوة الاجتماع أهميتها لكونها تأتي قبل ساعات قليلة من انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، المقررة لمناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية، إلى جانب ملف زيادة المعاشات الذي يشغل شريحة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية. ومن المتوقع أن يساهم اجتماع المجلس في حسم الترتيبات النهائية للجلسة المنتظرة وتنسيق ما سيتم عرضه على الأعضاء.

مناقشة مستجدات العمل النقابي

يأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس النقابة على متابعة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة القانونية والمهنية، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بشأن الخدمات المقدمة للمحامين، سواء فيما يتعلق بملف العلاج أو المعاشات أو التطوير الإداري والفني داخل النقابة.

ملفات خدمية على طاولة المجلس

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات الجمعيات العمومية السابقة، إلى جانب استعراض خطط النقابة في تحسين الخدمات الإلكترونية والتسهيلات المقدمة للأعضاء، إضافة إلى متابعة خطوات تطوير نادي المحامين والمقار الفرعية بمختلف المحافظات.

كما يُتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الشكاوى والملفات الواردة من النقابات الفرعية، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم العمل داخل المحاكم وتسهيل حصول المحامين على حقوقهم القانونية أثناء أداء مهامهم.

استعدادات للعام النقابي الجديد

ويأتي اجتماع الخميس قبل أسابيع قليلة من بدء العام النقابي الجديد، ما يجعله فرصة لمراجعة الخطط والبرامج المطروحة للعام المقبل، وتقييم الوضع المالي لصناديق النقابة، وعلى رأسها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وخطط تحسين موارده واستدامته.

التواصل المستمر

وتأتي الاجتماع جزءًا من استمرار سياسة التواصل الدوري بين النقيب وأعضاء المجلس، بما يضمن متابعة دقيقة لملفات المهنة، واتخاذ القرارات التي تُحقق مصالح المحامين وتعزز من دور النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها

