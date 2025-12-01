تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات

18 حجم الخط

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال.

اجتماع مجلس النقابة ونقباء الفرعيات

وقال مجلس النقابة:" في إطار الجهود التي تبذلها النقابة العامة، بالتعاون مع نقباء النقابات الفرعية، لتعزيز الخدمات المقدمة للمحامين ودعم العمل النقابي والمهني في مختلف المحافظات، عقد عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا موسعًا لبحث عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وذلك على النحو التالي:

زيادة معاش المحامين

أولًا: التأكيد على دعوة الجمعية العمومية للسادة المحامين للانعقاد صباح يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025؛ للنظر في إقرار زيادة المعاش الخاص بالمحامين، بالإضافة إلى باقي بنود جدول الأعمال التي سبق نشرها عبر الموقع الرسمي للنقابة العامة.

ثانيًا: الإعلان عن توقيع بروتوكول الرعاية الصحية لتطبيقه على النقابات الفرعية بالمحافظات الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من يناير 2026.



ثالثًا: وافق المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الأستاذ محمد عبدالنبي عبدالوهاب من عضوية مجلس النقابة العامة، مع تمنيات المجلس له بالتوفيق.



وأهاب مجلس النقابة العامة والنقباء النقابات الفرعية بجميع أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر المشاركة الفعّالة وبذل الجهد الذي يحقق الغايات المنشودة من انعقاد هذه الجمعية، تأكيدًا لتضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين. فالأمر أصبح بيد الجميعة العمومية، وعليها الخروج والمشاركة للتعبير عن إرادتها، واستكمال مكتساباتها.

