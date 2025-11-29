المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات النقابات الفرعية

18 حجم الخط

أعلنت النقابة العامة للمحامين انتهاء استقبال وفحص ملفات الترشح الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، مؤكدة استعدادها لنشر الكشوف الأولية وبدء تلقي الطعون وفق الجدول المقرر.



انتخابات فرعيات المحامين



وأصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، قرارًا في ٥ نوفمبر الجاري، بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والذي تضمن إجراء العملية الانتخابية على مرحلتين.

المرحلة الأولى لانتخابات المحامين

وتشمل المرحلة الأولى النقابات الفرعية الآتية: الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

سحب ملفات المرحلة الأولى

وبدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الأولى من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ نوفمبر الجاري، وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من يوم السبت الماضي ٢٢ نوفمبر حتى نهاية آخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء ٢٦ نوفمبر.

كما تشمل المرحلة الثانية النقابات الفرعية الآتية:شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان.

سحب ملفات الترشح للمرحلة الثانية

وبدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء ٢٥ نوفمبر الجاري وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من اليوم السبت ا حتى نهاية آخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء ٣ ديسمبر المقبل.

المرشحون على نقابات المرحلة الأولى

وبمناسبة انتهاء إجراءات تقديم ملفات المرشحين لانتخابات نقابات المرحلة الأولى بتاريخ ٢٦ نوفمبر فقد تم سحب 74 ملف على مقعد النقيب - 128 على مقعد الشباب - 483 على مقعد الأعضاء بإجمالي 685 ملف ترشح.

وقد تقدم بملفات الترشح فعليًا 72 على مقعد النقيب – 120 على مقعد الشباب - 473 على مقعد العضوية بإجمالي عدد المتقدمين بكافة المقاعد 665 متقدم.

و أسفرت نتائج فحص ملفات مرشحين والتي تم فحصها من قبل اللجنة المكلفة بفحص ملفات الترشح عن الآتي: استبعاد عدد 8 ملفات الترشح لعدم اكتمال المدة القانونية المقررة قانونًا وهي كالآتي: 2 على مقعد الشباب و6 على مقعد الأعضاء ليصبح عدد المتقدمين وفقًا للحصر النهائي 72 على مقعد النقيب – 118 على مقعد الشباب - 467 على مقعد العضوية بإجمالي عدد المتقدمين بكافة المقاعد 657 متقدم.

وييتم نشر الكشوف الأولية بأسماء المرشحين اليوم السبت الموافق 29/11/2025 على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين وكذا بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي بقرار من النقابة العامة للمحامين.



على أن يبدأ من الغد الأحد ٣٠ نوفمبر وبناء على ما نشر سابقًا بموقع النقابة وكذا جريدتي الأخبار والجمهورية في العدد الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات وحتى الثلاثاء الموافق ٢ ديسمبر.

ويتم الفصل في الطعون والتظلمات وتُعلن الكشوف النهائية بأسماء السادة المرشحين يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر وكذا إعلان كشوف بأسماء المستبعدين والمتنازلين عن الترشح.

وستعلن النقابة العامة كشوف أسماء الناخبين يوم السبت ٦ ديسمبر، وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين يوم الأحد الموافق ٧ ديسمبر، وتفصل في الطعون وتُعلن الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق ٩ ديسمبر المقبل.

على أن تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب نقابات المرحلة الأولى يوم السبت ١٧ يناير المقبل.

وتجرى الإعادة للجمعية العمومية لانتخابات نقابات المرحلة الأولى يوم السبت الموافق ٣١ يناير المقبل.

وستعلن بقرار من مجلس النقابة نتيجة انتخابات المرحلة الأولى عقب تمام الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز.كما سيتم فتح باب التظلمات على نتائج انتخابات المرحلة الأولى خلال مدة 15 يومًا من إعلان النتيجة على أن يكون الفصل في التظلمات من النتيجة في خلال أسبوع من انتهاء فترة التظلمات.

