معاكسة فتاة السبب، حبس 9 أشخاص من طرفي مشاجرة بالأسلحة في عابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة المشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء بسبب معاكسة فتاة في منطقة عابدين.

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء بالعاصمة

وتبين بالفحص أن المشاجرة حدثت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، بينهم أحد الأجانب، وطرَف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، نتيجة معاكسة أحد أفراد الطرف الثاني لإحدى الفتيات، ما أدى إلى الاعتداء المتبادل باستخدام الأسلحة البيضاء.

وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الطرف الأول بسحجات و3 من الطرف الثاني بكدمات وجروح.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزتهم 2 قطعة سلاح أبيض، وأقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

