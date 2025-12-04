الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

معاكسة فتاة السبب، حبس 9 أشخاص من طرفي مشاجرة بالأسلحة في عابدين

حبس متهمين
حبس متهمين
18 حجم الخط

أمرت نيابة عابدين بحبس 9 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة المشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء بسبب معاكسة فتاة في منطقة عابدين.

 

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


ضبط طرفي مشاجرة بأسلحة بيضاء بالعاصمة

وتبين بالفحص أن المشاجرة حدثت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، بينهم أحد الأجانب، وطرَف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، نتيجة معاكسة أحد أفراد الطرف الثاني لإحدى الفتيات، ما أدى إلى الاعتداء المتبادل باستخدام الأسلحة البيضاء.

وأسفر الحادث عن إصابة 2 من الطرف الأول بسحجات و3 من الطرف الثاني بكدمات وجروح.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزتهم 2 قطعة سلاح أبيض، وأقروا خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عابدين عابدين منطقة عابدين قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة استخدام الأسلحة البيضاء

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات تصوير من داخل شركة بعابدين

توافد المواطنين على شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير بعابدين ومصطفي محمود (فيديو وصور)

حبس 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين

المؤبد لعامل اقتحم شقة جواهرجي متنكرا في ملابس منتقبة بعابدين

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

بسبب تجربة طوارئ، نداء من مصر للطيران لعملائها بشأن السفر بمطار القاهرة اليوم

شاهد، آخر تطورات أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالجيزة وموعد عودة المياه

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)

الجرعة القاتلة، الحكم على طبيب زود نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بالكيتامين

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads