الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

مران الأهلي
مران الأهلي
18 حجم الخط

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم تدريباته لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

إقامة بطولة كأس عاصمة مصر خلال التوقف الدولي
وتنطلق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر الجاري، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي أنبي تفاصيل مران الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر غدا الخميس

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads