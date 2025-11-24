رئيس رابطة تجار السيارات: نقل المعارض من أسفل العقارات يؤدي لارتفاع الأسعار مرة أخرى

18 حجم الخط

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار نقل معارض السيارات من أسفل العقارات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى، بعدما بدأ القطاع في التعافي والاستقرار خلال الفترة الأخيرة.

إشكالية نقل معارض السيارات وتأثيرها على الأسعار

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة "القاهرة والناس"، أن 90% من معارض السيارات في مصر تقع أسفل العقارات وتضم نحو 18 ألف معرض، مؤكدًا أن البدائل المطروحة لا تكفي لاستيعاب هذا العدد الكبير، ولا توفر نفس المرونة التي يحتاجها البائع والمشتري.

ترخيص معارض السيارات

وأضاف:"القول بأن معارض السيارات تسبب إعاقة مرورية غير دقيق، فهي مرخصة ومستأجرة من الحي، وفي حال المخالفة يتم توقيع غرامة، كما أن المقاهي والمطاعم تواجه نفس الادعاء، لكن لم يتم اتخاذ نفس القرار ضدها".

وأشار أبو المجد إلى أن عدم مراعاة أصحاب المعارض والتجار في القرار، وعدم إشعارهم به بشكل مسبق، قد يؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وتراجع الثقة في سوق السيارات، مؤكدًا أن الرابطة والشعبة لم يجلسا مع أي مسؤول حكومي حتى الآن، وتم إرسال خطابات رسمية إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء لبحث الملف مجددًا.

تخفيف الأعباء واجب إنساني، دعوة لمراجعة ملف سيارات ذوي الهمم

وفي سياق آخر، طالب أبو المجد بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق دعمًا أكبر وتيسيرات تتناسب مع ظروفها الإنسانية والاجتماعية.

وقال خلال نفس اللقاء:"هناك سيدات من ذوي الهمم اضطرت لإخذ قرض لشراء السيارة، ثم واجهت غرامات على الأرضيات، فأصبحت تتحمل قرضًا وغرامات في آن واحد، وهذا غير عادل".

وأكد أن الغرامات المفروضة كبيرة وغير مبررة، مشددًا على ضرورة وضع آليات تراعي طبيعة هذه الفئة، وتوازن بين تطبيق القانون وتخفيف المعاناة، حتى لا يتحول الدعم القانوني إلى عبء مالي ونفسي إضافي.

