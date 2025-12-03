الأربعاء 03 ديسمبر 2025
دين ودنيا

هل تجوز الصدقة من أرباح البنوك؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

فوائد البنوك، فيتو
 رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى محاسن من الجيزة، قالت فيه: "لدي مبلغ مالي فى البنك وأحصل على فائدته البنكية واتصدق بنصف الفائدة وأنفق النصف الآخر فهل هذا حرام؟".


وقال خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "السؤال مرده إلى أرباح البنك فهل هي حرام أو بها شك، ويرى كثير من الفقهاء إن الأرباح المتحصلة من البنوك حلال".


وأضاف: "يجوز للإنسان أن يأخذ فوائد البنوك ويستخدمها كما يشاء فقد ينفقها فى الحج والعمرة، أو يخرجها فى الزكاة، فلا يوجد أي إشكال فيها، والإنسان غير مكلف لإخراج نصف الأرباح".

 


وأوضح: "فكرة إخراج نصف الفائدة لتطهير المال فهي فكرة غير منطقية فلو الأرباح حرام، فلماذا أخذها، وعلى المتصلة أن تنفق أموال الأرباح كاملة، وان تنفقها فى أى غرض من الأغراض، وهذا مبني على فكرة أن هذه الأرباح نتيجة استثمارات جائزة شرعا تتوافق مع مقاصد الشريعة، وهناك حالة رضا لتحقيق المصالح".
 

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية الجيزة أرباح البنوك فوائد البنوك

الجريدة الرسمية
