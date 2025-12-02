الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، فيتو
رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء به: "أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومرضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره".

وأضاف: "أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط"، مؤكدا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وأشار الشيخ عويضة إلى أن المراهنات محرمة شرعا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.
 

الجريدة الرسمية
