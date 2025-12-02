أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء به: "أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومرضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيّره".

وأضاف: "أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط"، مؤكدا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وأشار الشيخ عويضة إلى أن المراهنات محرمة شرعا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.