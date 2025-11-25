الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أمين البحوث الإسلامية عقب تصويته في انتخابات مجلس النواب: واجب وطني وأمانة

أمين البحوث الإسلاميّة
أمين البحوث الإسلاميّة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
أدلى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025م، وذلك في لجنته الانتخابيَّة بالقاهرة، وسط أجواء اتَّسمت بالانضباط وإقبال المواطنين.

 الجندي: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيَّة واجبٌ وطنيٌّ

وأكَّد الدكتور الجندي عقب الإدلاء بصوته أنَّ المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيَّة واجبٌ وطنيٌّ، وأمانةٌ تستوجب على كلِّ مصري أن يؤدِّي دَوره في الحفاظ على الوطن ومؤسَّساته، مشيرًا إلى أنَّ الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي الشعب وثقته في مسار الدولة نحو الاستقرار والبناء.

 

وشدَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة على أنَّ لمشاركة الواعية ركيزةٌ أساسيَّةٌ في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرة بنائه، داعيًا جميع المواطنين إلى ممارسة حقِّهم الدستوري، والحرص على اختيار مَنْ يعبِّر عن آمالهم ويخدم الصَّالح العام.

 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

 

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في  انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

الجريدة الرسمية