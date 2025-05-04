الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

مفاجآت زيارة ترامب إلى السعودية، قمة مع شيوخ الخليج وترجيحات بدعوة قادة دول لاجتماع موسع

الملك سلمان وترامب
الملك سلمان وترامب فى لقاء سابق، فيتو

كشف تقرير أمريكى اليوم، عن جدول زيارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إلى منطقة الخليج العربي منتصف الشهر الجاري

تقريرأكسيوس يكشف جدول زيارة ترامب لدول الخليج 

وحسب ما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن قادة دول الخليج العربي سيعقدون قمة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي يزور العاصمة السعودية "الرياض" في منتصف شهر مايو الجاري.

 

وتابع الموقع فى التقرير المتعلق بـ زيارة ترامب إلى السعودية، إن الرئيس الأمريكى في خضم الاجتماع بقادة دول الخليج سوف يطرح رؤية واشنطن للانخراط في شؤون الشرق الأوسط، فضلًا عن إيضاح أولويات سياسته في المنطقة ذاتها.

احتمالية دعوة قادة دول لعقد قمة موسعة مع ترامب

وحول دعوة قادة دول أخري لحضور الاجتماع، نفى مصدر لـ"أكسيوس" وجود خطط دعوة لقادة دول أخرى للقمة المزمع عقدها في  العاصمة السعودية "الرياض".

الأمير محمد بن سلمان وترامب، فيتو
الأمير محمد بن سلمان وترامب، فيتو

 لكن المصدر رجح، احتمالية دعوة قادة الدول إلى اجتماع موسع مع الرئيس الأمريكي.

وأكد أكسيوس، أن ترامب سيتوجه عقب الانتهاء من زيارة السعودية والقمة الخليجية، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبعد ذلك في 15 مايو، سيزور أبوظبى للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون، أن زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، هدفها التركيز على القضايا الثنائية، خصوصًا الاستثمارات، ومبيعات الأسلحة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

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