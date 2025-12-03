أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

18 حجم الخط

شهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة التعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

506 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

443 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

380 ريالا للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

استعاد الذهب بعضًا من زخمه اليوم الأربعاء، إذ تمسّك المستثمرون بتوقعات خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي، في وقت تترقّب فيه الأسواق سلسلة من البيانات الأميركية هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، بينما قفزت الفضة إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4212.50 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4250.80 دولارًا للأونصة.

وعزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت تباطؤًا طفيفًا في النمو، توقعات خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر، فيما تتوقع كبرى بيوت السمسرة أيضًا بدء دورة تيسير نقدي.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 53 طنًا من الذهب في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 36% على أساس شهري، في أكبر صافي طلب شهري منذ بداية عام 2025.

وسجّل المعدن الأبيض ارتفاعًا بنسبة 0.4% إلى 58.73 دولارًا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 58.94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

