أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم في الكويت ، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 -12-2025 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقًا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 41.47 دينار كويتي.

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38.00 دينار كويتي.

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 36.72 دينار كويتي.

سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 31.10 دينار كويتي.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

استعاد الذهب بعضًا من زخمه اليوم الأربعاء، إذ تمسّك المستثمرون بتوقعات خفض معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي، في وقت تترقّب فيه الأسواق سلسلة من البيانات الأميركية هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، بينما قفزت الفضة إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4212.50 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4250.80 دولارًا للأونصة.

وعزّزت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، التي أظهرت تباطؤًا طفيفًا في النمو، توقعات خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر كانون الأول، فيما تتوقع كبرى بيوت السمسرة أيضًا بدء دورة تيسير نقدي.

ويؤدي الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، أداءً جيدًا عادةً في بيئات الفائدة المنخفضة.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 53 طنًا من الذهب في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 36% على أساس شهري، في أكبر صافي طلب شهري منذ بداية عام 2025.

وسجّل المعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 0.4% إلى 58.73 دولارًا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 58.94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

