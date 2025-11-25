الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

496 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

434 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

372 ريالا للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم. 

واصل  الذهب تسجيل المكاسب، اليوم الثلاثاء، ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.

