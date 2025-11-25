أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء

18 حجم الخط

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

496 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

434 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

372 ريالا للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

واصل الذهب تسجيل المكاسب، اليوم الثلاثاء، ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4141.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8% أمس الاثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.