شقا العمر ضاع، سرقة 78 عاملًا من بنجلاديش على طائرة إثيوبية تثير الغضب (فيديو)

سرقة عمال على طائرة إثيوبية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، يظهر مجموعة من المسافرين عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وهم في حالة غضب شديد ويصرخون، بعد أن وجدوا حقائبهم التي كانوا يحملونها على متن الطائرة الإثيوبية فارغة تمامًا من متعلقاتهم وتحويشة عمرهم طوال عام كامل من العمل.

سرقة 78 عاملًا على طائرة خطوط الطيران الإثيوبية

وقعت الحادثة الصادمة لـ 78 راكبًا من بنجلاديش، كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية، وقرروا العودة لبلدهم عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وكان القرار الذي وصفوه بـ "الخاطئ"، حيث كانت الرحلة من السعودية إلى أثيوبيا (ترانزيت)، ثم الطيران إلى بنجلاديش.

78 بنغلاديشي كانوا يعملون في السعودية عادوا لبلدهم عبر الخطوط الجوية الإثيوبية.



الرحلة كانت من السعودية إلى أثيوبيا (ترانزيت) ثم بنغلاديش.



— إياد الحمود (@Eyaaaad) December 2, 2025

لكن عند وصلوهم إلى مطار "شاه جلال" الدولي في عاصمة بنجلاديش دكا، اكتشفوا الكارثة، فقد اقتربوا من سير الأمتعة لاستلامها، لكن المفاجأة صدمتهم، حيث اكتشفوا أن الأقفال التي وضعوها على حقائبهم، والتي تحوي أمتعتهم و"شقا عمرهم" قد تم كسرها، وأصبحت محتويات الحقائب غير موجودة، أو كما قيل لهم "مفقودة"، مما أدى إلى حالة من الغضب الشديد بين الركاب، الذين أخذوا يصرخون، متهمين موظفي الخطوط الأثيوبية بسرقة أمتعتهم، لأنهم الجهة الوحيدة التي استلمتها منذ البداية ونقلتها للطائرة.

سرقة شقا عمر عمال من بنجلاديش على طائرة إثيوبية

ويظهر مقطع الفيديو انهيار بعض ركاب الطائرة في البكاء، والآخرين أخذوا يصرخون بسبب ضياع "شقا السنين"، من قبل موظفى الخطوط الإثيوبية ، الذين استولوا على ما بداخل حقائب المسافرين.

أثار مقطع الفيديو الصادم جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض أكد أن مسار الرحلة غريب، فيما أشار آخرون إلى أن العمال يبحثون عن أسعار تذاكر أقل للسفر، وجاء حظهم مع طائرة لخطوط الطيران الإثيوبية التي استولت على "شقا عمرهم" بدون وجه حق.

علق البلوجر إياد الحمود فقال: "العمال يبحثون عن الرحلات الرخيصة.. مساكين الله يرد لهم حقهم ويعوضهم أضعاف أضعاف اللي راح".

أما البلوجر ياسر خالد فقال: "الطيران الإثيوبي له سوابق في الاستيلاء على ما بداخل الشنط خلو بالكم".

Ethiopian Airlines consistently delivers poor experiences. The planes are often unclean, luggage theft is a recurring issue, and they frequently damage belongings.#Airlines https://t.co/ruSRLt1JVq pic.twitter.com/YBxpiBBUMm — warya🇪🇷/🇸🇴 (@waryatriad) October 24, 2024

أما البلوجر وريا تريد من إريتريا فقال: "تُقدّم الخطوط الجوية الإثيوبية باستمرار تجارب سيئة. فالطائرات غالبًا ما تكون غير نظيفة، وسرقة الأمتعة مشكلة متكررة، كما تُتلف الأمتعة باستمرار".

أما البلوجر محسن كمال فقال: "كلامهم صحيح انا نفسي حصلي موقع مع الطيران الاثيوبي كنت رايح جنوب افريقيا وكان ترانزيت على اثيوبيا وصار نفس الموقف بالظبط".

