بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت

وقع بنك التعمير والإسكان مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "بناء القدرات الخضراء" (GREET) المموَّلة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز قدرات البنك المؤسسية في مجال التمويل المستدام.

شهد مراسم التوقيع تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، وممثلين عن مدرسة فرانكفورت والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات البنك. وقد أكد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون في تطوير حلول التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلي.


ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص بنك التعمير والإسكان على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة داخل القطاع المصرفي، واستنادًا إلى الخبرة الدولية الواسعة التي تمتلكها مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل في تصميم وتنفيذ حلول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إطلاق منتجات تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، إلى جانب وضع أطر عمل للسندات الخضراء والصكوك المستدامة، وإنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن وضع أدوات لقياس الأثر البيئي للمنتجات التمويلية، وتنفيذ برامج توعية للعملاء حول مفاهيم التمويل المستدام.

وفي هذا السياق، أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيدًا بالدور الريادي لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية الواسعة. وأكد نجم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو توسيع نطاق خدماته المالية المستدامة، وتعكس التزامه المستمر بتبني أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب التحولات البيئية والاقتصادية.

وأضاف نجم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنةً بعام 2024، كما بلغت التمويلات المستدامة نسبة 23% من إجمالي محفظة تمويل الشركات، والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بنسبة 13% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح البنك في ترجمة التزامه بالاستدامة إلى إنجازات ملموسة.

كما أشار نجم إلى أن هذه الشراكة تجسد خطوة مهمة لترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية. مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في رفع جاهزية الكوادر الداخلية، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة. مؤكدًا أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025-2030).

