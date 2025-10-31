الجمعة 31 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام

السفير الهندي بالقاهرة
السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه

 وجه السفير  الهندي بالقاهرة سوريش كيه. ريدي، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح   السيسي وللشعب المصري بمناسبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال السفير الهندي بالقاهرة في رسالته: “ بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمهورية الهند، أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري الصديق، بمناسبة تحقيق هذه الرؤية الرائعة على الأرض المتمثل في المتحف المصري الكبير”.

وتابع السفير الهندي بالقاهرة:"إن هذه المؤسسة الاستثنائية تمثل جسرًا يربط بين التاريخ والإنسانية، وتُجسد عبقرية الحضارة المصرية القديمة، مُلهمةً أجيال الحاضر والمستقبل، فهي ليست مجرد رمز لتراث مصر العريق، بل منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام".

 

واختتم سوريش كيه. ريدي: " نسأل الله أن يواصل المتحف المصري الكبير إلهام العالم، وأن يساهم في تعزيز أواصر الصداقة الدائمة بين الهند ومصر.

 

