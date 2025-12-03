تحقيق لـ"CNN": معبر زيكيم تحول لـ"مثلث برمودة" لإخفاء جثث طالبي المساعدات بغزة

18 حجم الخط

كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، عن دفع جرافات إسرائيلية لجثث شهداء فلسطينيين إلى قبور ضحلة مجهولة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

ووثق التحقيق وجود جثث مجرفة ومقابر بلا علامات في غزة قرب معبر زيكيم شمال قطاع غزة، مستعينا بعرض مشاهد مسجلة من كاميرات عالية الدقة، إضافة إلى مراجعة صور أقمار صناعية والاستماع إلى شهادات شهود عيان وخبراء في القانون الدولي.

"إسرائيل" تعمدت استهداف طالبي المساعدات

"سامحيني يا أمي إن أصابني مكروه. من يجد هاتفي، فليخبر عائلتي أنني أحبهم كثيرا"، لم تكن تلك سوى كلمات بسيطة تركها الفتى الفلسطيني عمار وادي حين أدرك أنه ميت لا محالة عندما انطلق لجلب كيس دقيق لعائلته من شاحنة مساعدات قرب معبر زيكيم وسط إطلاق النار الإسرائيلي على طالبي المساعدة هذا الصيف.

لم يعد وادي إلى منزله، لكن الرسالة التي تركها وصلت إلى عائلته بعد أسابيع عن طريق شخص عثر على هاتفه المحمول.

لم يكن وادي سوى فرد من بين عشرات الفلسطينيين الذين يقول أحباؤهم إنهم اختفوا قرب زيكيم، ولا يزال مصيرهم مجهولا، بحسب "سي إن إن".

الاحتلال جرف جثث القتلى إلى قبور مجهولة

يقول التحقيق: "جرف الجيش الإسرائيلي جثث بعض القتلى قرب المعبر إلى قبور ضحلة مجهولة. وفي أحيان أخرى، تُركت رفاتهم لتتحلل في العراء، حيث لم يكن من الممكن استعادتها في المنطقة العسكرية".

ويؤكد خبراء قانونيون أن "ممارسة سوء التعامل مع الجثث عن طريق دفنها في قبور مجهولة تشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية نشاط تجريف امتد طوال الصيف الماضي في المناطق التي شهدت مقتل العديد من طالبي الإغاثة، ويُظهر مقطع فيديو من منطقة زيكيم آثار حادثة وقعت في يونيو، حيث "يُصور جثثا مدفونة جزئيًا حول شاحنة مساعدات مقلوبة".

إخفاء جثث القتلى يمثل جريمة حرب

تقول المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح جانينا ديل: "الغرض هو منع تحول الموتى إلى مفقودين، وإتاحة الفرصة لتخليد ذكراهم، لا سيما من قبل عائلاتهم، وهذا الأمر يمثل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف".

معبر زيكيم تحول إلى "مثلث برمودا"

يُظهر مقطعا فيديو صادمان، نُشرا على مواقع التواصل الاجتماعي وراجعتهما شبكة "سي إن إن" وحددت موقعهما الجغرافي، تدفقا مستمرا من الفلسطينيين الفارين من منطقة زيكيم وهم يحملون أكياس الدقيق تحت وابل من النيران.

وحلل خبير الأدلة الجنائية الصوتية الباحث بجامعة ولاية مونتانا روبرت ماهر مقاطع الفيديو، ووجد أن الطلقات أطلقت من حوالي 340 مترا من موقع التصوير، وهو ما يُعادل المسافة التي كان يقف عندها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتُظهر لقطات وصور أخرى راجعتها شبكة "سي إن إن" جثثا متعددة لم يتمكن أي من طالبي المساعدة أو الدفاع المدني من انتشالها من زيكيم بسبب الظروف الخطيرة.

الكلاب أكلت أجزاء من الجثث

وقال أحد عمال الدفاع المدني الفلسطيني والذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "صدمتنا مشاهد الجثث التي انتشلناها، لقد كانت متحللة، ومن الواضح أنها كانت هناك لفترة من الوقت، وكانت هناك علامات على أن الكلاب أكلت أجزاء منها".

وتُظهر مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة "سي إن إن" في زيكيم، شاحنة مساعدات محطمة ومقلوبة وسط كومة من الأنقاض؛ حيث تناثرت عدة جثث متحللة حول السيارة، كانت مدفونة جزئيا في أكوام من الرمال. كما شوهد كلب ضال في مكان قريب.

ولم يتمكن فريق الدفاع المدني من انتشال سوى 15 جثة، ومع امتلاء سيارة الإسعاف، لم يتم انتشال ما يقرب من 20 جثة، وفقًا للعامل.

ووصف ستة سائقين محليين لشاحنات المساعدات ممن عملوا على طريق زيكيم مشاهد الجثث المتناثرة والمتحللة بأنها مشهد شائع، حيث تقوم الجرافات الإسرائيلية أحيانًا بإزالة الجثث في الرمال.

وقال أحد السائقين: "أرى جثثا في كل مرة أقود فيها عبر زيكيم، لقد شاهدت الجرافات الإسرائيلية تدفن الجثث عندما مررت بتلك المنطقة في يوليو 2025".

وقال سائق آخر إن "جرافات الجيش الإسرائيلي إما تدفنهم أو تغطيهم بالتراب".

الاحتلال يخفي أدلة جرائمه تحت الرمال

ويقول عادل منصور أحد شهود العيان والذي ذهب للبحث عن جثة ابنه البالغ من العمر 17 عامًا: "وجدت الجثث هناك وقد جرفتها الجرافات مع صناديق المساعدات، لقد رصوها فوق بعضها البعض".

وقال سائق شاحنة مساعدات عمل على طرق زيكيم: "الأمر أشبه بمثلث برمودا؛ لا أحد يعرف ما يحدث في تلك المنطقة، ويبدو أن أحدا لن يعرف أبدا"، في إشارة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي إخفاء جرائمه تحت الرمال.

وعلى مدار العامين الماضيين، دفن الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارًا جثث الفلسطينيين في مقابر غير مميزة أو ضحلة أو جماعية في مواقع في جميع أنحاء غزة. ويشمل ذلك مئات الجثث التي عُثر عليها العام الماضي في مستشفى ناصر في خان يونس.

