سياسة

غرفة عمليات "حماة الوطن" تتابع عمليات التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب “حماة الوطن”، عمليات تصويت المصريين بالداخل في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل الدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وجولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية.

رئيس حزب “حماة الوطن”

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب “حماة الوطن”، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب كريم إمام، أمين الشباب، والنائب محمد الحداد أمين العمال.

إشراف الهيئات القضائية

وأكدت غرفة العمليات أن التصويت يتم تحت إشراف الهيئات القضائية، وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأن الاحتكام في اختيار النواب يكون من خلال الصندوق.

1000198387
1000198387
1000198385
1000198385
1000198383
1000198383
1000198379
1000198379
1000198381
1000198381

وأشارت غرفة عمليات “حماة الوطن” إلى أن ما حدث في انتخابات محافظات المرحلة الأولى، من إلغاء النتائج في عدد من الدوائر بسبب بعض المخالفات، يمثل تصويبا للمسار القانوني، والحفاظ على أصوات الناخبين.

أهمية المشاركة الإيجابية

ودعت غرفة العمليات، المواطنين في الدوائر التي يجري فيها التصويت، إلى أهمية المشاركة الإيجابية، وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة، ومحاولات تشويه الاستحقاق الانتخابي.

