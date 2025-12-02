5 معارضين يحسمون المقاعد الفردية بالمرحلة الثانية، و3 مرشحين باقين للإعادة

18 حجم الخط

كشفت النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمرها الصحفي اليوم، بشأن انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، عن حسم 5 مرشحين من المعارضة المقاعد الفردية من الجولة الأولى.

ممثلو المعارضة الفائزون في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية

وضمت قائمة الفائزين من المعارضة بالمقاعد الفردية الأسماء الآتية:

عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الدائرة السابعة بالقاهرة

طاهر الخولي، مستقل الدائرة السادسة عشر بالقاهرة

إسلام قرطام، مرشح حزب المحافظين، الدائرة السابعة عشر بالقاهرة

ضياء الدين داوود، مرشح مستقل، الدائرة الأولى بدمياط

أحمد فرغلي، مرشح مستقل، الدائرة الثانية بمحافظة بورسعيد

مرشحو المعارضة يخوضون جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

كما كشفت النتيجة الرسمية خوض جولة الإعادة 3 مرشحين ممثلين عن المعارضة وهم:

أحمد بلال البرلسي، مرشح مستقل عن دائرة المحلة الكبرى.

أحمد الشرقاوي، مرشح مستقل عن دائرة المنصورة.

محمد عبد العليم داوود، مرشح حزب الوفد عن دائرة كفر الشيخ.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا"، في انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الثانية، بواقع 142 نائبا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ، بواقع 102 مقعد موزعة على المحافظات الستة.

القائمة الوطنية بمحافظات شرق الدلتا

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

وضمت القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عددا من الأسماء والرموز البارزة في القطاعين بينهم:

النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام

محمد عباس حلمي - رئيس حزب حماة الوطن - وزير الطيران المدني الأسبق

عاصم الجزار - رئيس حزب الجبهة الوطنية - وزير الإسكان السابق

السيد القصير - الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية - وزير الزراعة السابق

اللواء محمود شعراوي - نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية - وزير التنمية المحلية السابق

المهندس طارق الملا - قيادي بمستقبل وطن - وزير البترول السابق

المستشار علاء فؤاد - رئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية - وزير الشؤون النيابية السابق

هشام الحصري - رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الحالي

شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية في مجلس النواب الحالي

النائب المعارض فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

النائب أحمد فؤاد أباظة - رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب الحالي.

