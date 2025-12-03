جامعة القاهرة: تمكين ذوي الهمم محور أصيل من رسالتنا

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أكدت جامعة القاهرة أن دعم وتمكين ذوي الهمم يمثل محورا أصيلا في رسالتها، وانعكاسا لرؤيتها في تعزيز قيم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الجامعي، مع الحرص على توفير بيئة تعليمية ومهنية دامجة تراعي احتياجات جميع منتسبيها، من خلال تطوير البنية التحتية، وتوفير الوسائل الداعمة، وبرامج الدمج والخدمات الأكاديمية والنفسية.

جاء ذلك احتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توجهت الجامعة بخالص التقدير والاعتزاز لأبنائها من أصحاب الإرادة والتحدي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الذين يجسدون نماذج مضيئة في العطاء والإصرار وتجاوز الصعاب.

جامعة القاهرة تشيد برعاية الرئيس السيسي لملف ذوي الهمم

واشادت جامعة القاهرة بما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام ورعاية لملف ذوي الهمم، وما يعكسه ذلك من تقدير الدولة المصرية لقدراتهم الخاصة ودورهم الحيوي في مسيرة التنمية. 

كما أكدت الجامعة أن هذا الاهتمام الرئاسي يمثّل دافعا قويا لها لتعزيز جهودها في دعم أصحاب الإرادة والتحدي في مختلف المواقع الجامعية.

وجددت جامعة القاهرة التزامها بمواصلة العمل على توسيع مظلة البرامج والخدمات التي تمكن ذوي الهمم من إطلاق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، إيمانا بأنهم جزء أصيل من نسيج الجامعة، وشركاء في تطويرها وصناعة مستقبلها.

