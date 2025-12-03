موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
يستضيف ملعب "الأنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول وسندرلاند، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

 

ويأمل ليفربول تحقيق نتيجة إيجابية بعدما حقق فوزًا ثمينًا على وست هام يوم الأحد الماضي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد سندرلاند


تُذاع مباراة ليفربول أمام سندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

ويمتلك ليفربول 21 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، في حين أن سندرلاند لديه 22 نقطة في المركز السادس.

 

وكان أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، تحدث عن عدة نقاط مهمة قبل مواجهة سندرلاند، اليوم الأربعاء، أبرزها مسألة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد رحيله للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

 

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إجراء عملية تدوير؟ لم أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر".

وأضاف: "فلوريان فيرتز غاب عن التدريبات لمدة أسبوع ونصف أو أسبوعين، وبالنسبة له فإن مشاركته كل هذه الدقائق كانت أمرا جيدا بالفعل".

 

وتابع: "من المشجع أن نراه يقدم هذا الأداء، رغم أنها ليست المرة الأولى بالنسبة لنا، لكنها ربما كانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها الكثيرون ذلك".

وأشار إلى أن تسجيل إيزاك لهدفه الأول يعد أمرا إيجابيا أيضا، مضيفا: "لم يكن بإمكانه اللعب لخمس أو عشر دقائق إضافية لأنه شعر ببعض التقلص العضلي. إنه لاعب آخر علينا مراقبة حالته".

محمد صلاح ليس سعيدا بجلوسه بديلا

وبشأن عدم رضا صلاح عن وجوده على مقاعد بدلاء ليفربول، قال سلوت: "هذا افتراض منطقي ورد فعل طبيعي من لاعب يمكنه أن يشارك معنا".

وأردف: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدا عندما لا يلعب، ولم يكن صلاح الوحيد في هذا الأمر، لكن الطريقة التي تصرف بها كانت كما تتوقع تماما من محترف مثله، فقد دعم الفريق وتعامل بشكل ممتاز".

واستطرد: "لا يمكنك أن تقدم أداء عاليا كل 3 أيام إذا كنت تتحرك وفقا لمشاعرك، لكن صلاح منضبط للغاية. سيظل دائما محترفا من الطراز الرفيع، كما ظهر خلال الأيام الماضية".

موعد مغادرة محمد صلاح للمشاركة في أمم أفريقيا 

وأوضح سلوت عن موعد رحيل صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية: "سيغادر يوم 15 ديسمبر الحالي".

وأكمل مدرب الريدز: "لحسن الحظ، منذ وصولي، كان صلاح إنسانا خارقا، لكن جميع اللاعبين حول العالم يمرون بلحظات في الأندية يظهرون فيها بمستوى أقل. لقد سجل الكثير من الأهداف لنا، وأثق من أنه سيواصل ذلك مستقبلا".

