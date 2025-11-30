بحضور ابنته، كيم يكلف القوات الجوية بمهام عسكرية استراتيجية لـ "الردع النووي"

18 حجم الخط

كشفت مصادر كورية شمالية وجنوبية، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قرر تكليف سلاح الجو بمهام جديدة، في إطار ممارسة "الردع النووي"، ومنحها أصولًا عسكرية استراتيجية جديدة للقيام بهذا الدور الهام للغاية.

ونشرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء، صورًا للزعيم الكوري الشمالي، خلال حضوره الحفل الذي أقيم في مطار "كالما"، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس القوات الجوية في الجيش الشعبي الكوري.

وخلال الحدث، شاهد كيم جونج أون "رحلة استعراضية للقوات الجوية" من منصة مراقبة، وعرضًا فنيًا، كما منح القوات الجوية وسام "كيم جونج-إيل"، وهو أعلى وسام في البلاد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كيم، ألقى كلمة في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس سلاح الجو، قال خلالها إن القوات الجوية ستحصل على أصول عسكرية استراتيجية جديدة وسيعهد إليها بواجب مهم جديد.

وقال كيم جونج: "التوقعات... بالنسبة للقوات الجوية التي ستلعب دورًا في ممارسة الردع النووي، كبيرة للغاية، ويجب عليها أن تتصدى وتسيطر بحزم على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة للأعداء للتعدي على المجال الجوي السيادي".

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من الكشف عن إجراء كوريا الشمالية أول تدريب "جو-جو" بالذخيرة الحية، بمشاركة طائرات عسكرية في مايو، ونظام الإنذار المبكر والتحكم الجوي للطائرات في مارس، بحسب "يونهاب".



