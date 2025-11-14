رئيسة وزراء اليابان تعلن استعدادها للقاء زعيم كوريا الشمالية

18 حجم الخط

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إنها مستعدة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في محاولة لفتح صفحة جديدة وبناء علاقات أكثر إنتاجا بين البلدين.

وذكرت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي، أن رئيسة وزراء اليابان تواصلت مع بيونج يانج للعمل على ترتيب قمة تجمع الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تاريخ طويل من التوتر بين البلدين، إذ لا تزال طوكيو وبيونغ يانغ غير مرتبطتين بعلاقات دبلوماسية رسمية، بينما تشكل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين في السبعينيات والثمانينيات إحدى أبرز النقاط العالقة بينهما.

كما تعارض اليابان برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي ترى فيها تهديدا مباشرا لأمنها القومي، في حين تتهم بيونج يانج طوكيو باتباع سياسة عدائية مدفوعة بتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، ردت الصين على تصريحات تاكايتشي الأخيرة، حين أكدت أن أي هجوم صيني محتمل على تايوان قد يضع طوكيو في موقف يستدعي ردا عسكريا.

