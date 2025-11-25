تشكيل لجنة مرورية لكشف أسباب حادث بالطريق الإقليمي أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم تريللا وسيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمى، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة وكشف أسباب الحادث.

حادث بالطريق الإقليمي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريللا وسيارة بيجو أعلى الطريق الاقليمى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثتين إلى المشرحة.



وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.