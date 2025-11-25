الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشكيل لجنة مرورية لكشف أسباب حادث بالطريق الإقليمي أسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
 أمرت  النيابة العامة بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم تريللا وسيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمى، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة وكشف أسباب الحادث.

 

حادث بالطريق الإقليمي 

 كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريللا وسيارة بيجو أعلى الطريق الاقليمى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثتين إلى المشرحة.


وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة العامة حادث الطريق الإقليمى اليوم الطريق الاقليمى غرفة عمليات شرطة النجدة

