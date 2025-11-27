الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تعاون بين جامعة الجلالة والهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال التدريب الطبي

تعاون بين الجلالة
تعاون بين الجلالة وهيئة الرعاية الصحية
أعلنت جامعة الجلالة، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بين كلٍّ من الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت رعاية وحضور الدكتور اشرف حاتم، رئيس مجلس امناء جامعة الجلالة.

تهدف الاتفاقية إلى دعم الشراكة الأكاديمية والمهنية بين المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والكوادر الطبية، ويعزز قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، ان الجامعة تسعى إلى خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة الداعمة للقطاع الصحي، بهدف تأهيل جيل من الخريجين يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة العملية، مشيرًا الي أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل إضافة كبيرة للبرامج التدريبية الطبية داخل الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تمتلك بنية صحية قوية وكوادر على أعلى مستوى، وترحب بدعم الطلاب والكوادر الطبية بالجامعة من خلال برامج تدريبية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم رؤية الدولة في تطوير العنصر البشري داخل القطاع الصحي.

