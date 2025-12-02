الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج أعضاء مجلس الشيوخ (صور)

18 حجم الخط

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج أعضاء مجلس الشيوخ الجدد الذي امتدت أنشطته على مدار تسعة أيام كاملة، جرى تنظيمها بين مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس الشيوخ المصري، بما أتاح للأعضاء مزيجًا متكاملًا من التدريب المتطور والتعرّف العملي المباشر على آليات العمل البرلماني داخل المجلس.

المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ

وجاء تنفيذ البرنامج في إطار الشراكة المستمرة بين الأكاديمية ومجلس الشيوخ، وبحضور كل من المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، واللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام المجلس.

الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية

وشهدت الفعاليات الختامية حضورًا رفيع المستوى، حيث ألقت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، محاضرة تناولت خلالها ملامح خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مؤكدةً الدور المهم لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة. كما قدّم السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، محاضرة موسّعة حول السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية، ودور السلطة التشريعية في تعزيز مكانة مصر دوليًا.

وخلال كلمته الختامية، أكد المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ إن التعاون بين مجلس الشيوخ والأكاديمية الوطنية للتدريب يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل مؤسسات الدولة. وقد أثبتت الأكاديمية، خلال فترة تنفيذ هذا البرنامج، قدرتها المتميزة على تقديم تدريب مهني رفيع المستوى، يجمع بين الرؤية العلمية الحديثة والتطبيق العملي الدقيق، بما يعزز جاهزية السادة الأعضاء للقيام بدورهم النيابي بكفاءة ووعي."

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ "ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون البنّاء بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز من قدرات مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تفخر بتقديم أول برنامج تدريبي من نوعه المخصص للسادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، مشيرةً إلى أن الأكاديمية أثبتت خلال فترة البرنامج جدارتها وكفاءتها في تنفيذ برنامج تدريبي مكثّف يعتمد على منهج متوازن يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضافت الدكتورة سلافه، قائلةً: "إن نجاح هذا البرنامج يعكس التزام الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعم مؤسسات الدولة من خلال إعداد قيادات قادرة على ممارسة مسؤولياتها باحترافية، وتعزيز قدراتها في التعامل مع الملفات الوطنية المختلفة. ونؤكد مواصلة الأكاديمية تطوير برامج نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة وتدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".

وتضمّن البرنامج عددًا من الجلسات والمحاور المتنوعة، أبرزها: تبادل الخبرات مع أعضاء سابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، وتطوير أدوات العمل التشريعي والرقابي، بما يُسهم في دعم الأعضاء الجدد وتمكينهم من أداء دورهم البرلماني بكفاءة ووعي.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.