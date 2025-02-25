مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتابع تدريبات الناشئين لرفع الأثقال بالدقهلية

تابع محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، تدريبات مركز الناشئين لرفع الأثقال بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية.

متابعة مركز ناشئي رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

جاء ذلك بحضور محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وتامر المتولي المدير المالي، والسيد أبو زيد إداري المركز، والكابتن أحمد الرفاعي مدرب رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

تهنئة اللاعبين ناشئين وناشئات مركز رفع الأثقال بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية

وفي سياق متصل تمت تهنئة اللاعبين ناشئين وناشئات مركز رفع الأثقال بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية، وذلك لحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال، والتي أقيمت بمدينة رأس البر خلال الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير 2025.

وجاءت النتائج كالتالي: فوز اللاعبة عبير محمد مصطفى بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 17، وميدالية برونزية تحت 20 سنة وزن 71، وفوز اللاعب محمد عبده محمود بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 15 سنة وزن 61، كما فاز اللاعب مصطفى عطا فوزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 15 سنة، وبرونزية تحت 17 سنة وزن 73

هذا وقد فاز اللاعب أدهم السيد السيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وزن 49 تحت 15 سنة، وميدالية فضية تحت 17 سنة، بالإضافة إلى فوز اللاعب عمرو محمد مصطفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية تحت 15 سنة وزن 67.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

يأتي تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.