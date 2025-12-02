بعد تطبيقه في 12 محافظة، برلماني يوضح القيمة الإيجارية الجديدة

18 حجم الخط

أكد محمد عطية الفيوم عضو مجلس النواب، أن بعض المحافظات نشرت فى جريدة الوقائع المصرية قرارات محافظيها بتحديد نوع السكن للإيجار القديم للبدء فى تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إذا كان السكن مميزا، فالقيمة بحد أدنى 1000 جنيه، وإذا كان متوسطا فالقيمة بحد أدني 400 جنيه، وإذا كان اقتصاديا فالقيمة بحد أدنى 250 جنيها، ويتم تقسيط الفرق على 3 أشهر".



وأضاف: " هناك 12 محافظة بدأت تطبيق قانون الإيجار القديم، وما يتبقى منه زيادة سنوية بنسبة 15%، لحين انتهاء مدة عقد الإيجار البالغة 5 سنوات لغير السكني، ثم يتم التفاوض بين المستأجر والمالك، والسكني 7 سنوات".



تطبيق زيادة الإيجار القديم

وبدأت أول ديسمبر 12 محافظة التطبيق الفعلي لزيادة الإيجار القديم، بعد الانتهاء من لجان الحصر من تقسيم مناطق الإيجار القديم في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وتستمر اللجان في استكمال عملها تمهيدا للانتهاء من باقي المحافظات قبل يناير 2026، ووفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم فإنّ محافظات «المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا»، على موعد بعد ساعات لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بعد انتهاء أعمال الحصر فيها.



ووفق قانون الإيجار القديم فإنّ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في المحافظات التي انتهى الحصر فيها يكون بداية من اليوم التالي لنشر القرار الخاص بالمحافظة في الجريدة الرسمية، أي بداية من الغد بالنسبة للمحافظات التي نشرت القرار في نوفمبر الجاري كما حدث في الـ10 محافظات التي انتهت فيها لجان الحصر، ووفقا للقانون، فمن المقرر أن يسدد المستأجر فروق الأجرة المستحقة عن الثلاثة أشهر الماضية طبقا للمادة 4 من قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.