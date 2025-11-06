الجمعة 07 نوفمبر 2025
رويترز: توقف مؤقت لعمليات مطار بروكسل بعد رصد طائرة بدون طيار

أفادت وكالة رويترز بأن السلطات البلجيكية أوقفت مؤقتًا عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بروكسل الدولي، وذلك بعد رصد طائرة بدون طيار (درون) في المجال الجوي المحيط بالمطار.

تحديد مصدر الطائرة بدون طيار

وأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية البلجيكية تعمل على تحديد مصدر الطائرة والتأكد من عدم وجود أي تهديد أمني، فيما تم تعليق الرحلات مؤقتًا كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة الطيران.

تهديدات روسية لأوروبا

وتواجه دول أوروبا، وخصوصًا الشرقية منها استفزازات روسية متصاعدة في الجو والبحر والبر، تشمل اختراقات للطائرات المسيرة والمقاتلات والمناطيد ضمن حرب هجينة تهدف لاختبار جاهزية "الناتو" وجمع معلومات تمهيدًا لاحتمال التصعيد ضد أحد أعضائه.

روسيا تخترق أجواء الناتو 

واهتزت ثقة حلفاء الناتو الأوروبيين في الأشهر الأخيرة جراء الاستفزازات الروسية المتصاعدة على الجبهة الشرقية للحلف، بعدما رصدت سلسلة من اختراقات الطائرات المسيرة للأجواء الأوروبية، واضطر بعض الدول إلى إرسال مقاتلاتها لاعتراض الطائرات الروسية التي كانت تحلق فوق بحر البلطيق.

تصاعدت المخاوف منذ سبتمبر الماضي، حين اخترقت نحو 20 طائرة مسيرة المجال الجوي البولندي، تزامنًا مع هجوم روسي واسع النطاق بالمسيرات على أوكرانيا. وبعد أيام فحسب، انتهكت ثلاث طائرات مقاتلة روسية أجواء إستونيا لمدة 12 دقيقة.

