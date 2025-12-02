الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

اعتماد "إعلان الرباط" في مؤتمر حماية الضحايا الأفارقة من الإرهاب

اعتمد الشق الوزاري لمؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب، المنعقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، "إعلان الرباط" الذي أكد على وضع الضحايا في صلب الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ودعا إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية الموجهة لحمايتهم.

 

صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب

وشدد الإعلان على تبني مقاربة شمولية ترتكز على كرامة الضحايا وحقوقهم ومشاركتهم في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب، مع حث الدول الإفريقية على تطوير منظوماتها الوطنية ومواءمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات الدولية لضمان العدالة وصون الذاكرة.

 

إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال

كما دعا الإعلان إلى دعم متعدد الأبعاد يشمل المواكبة النفسية والاجتماعية، والدعم الاقتصادي، والمساعدة الطبية، والحماية القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات الهشة.

وأكد الإعلان أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وهيئات الأمم المتحدة عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلى الدور المحوري للضحايا والناجين في جهود الوقاية من التطرف العنيف.

 

استراتيجيات مكافحة التطرف

واختُتمت أعمال الشق الوزاري بتوجيه نداء جماعي لمواصلة الدينامية التي انطلقت من الرباط، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال دعم الضحايا، وإدماج الناجين ضمن استراتيجيات مكافحة التطرف.

