الإحصاء: 5.3 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2025

أكد تقرير البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية)، بلغ 119.60 خلال شهر سبتمبر 2025 (أولي) مقابل 126.30 خلال شهر أغسطس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

* بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبـات والمنتجات الإلكـترونية والبـصرية والأجهــزة الـطبـية 78.11 خـــلال شــهـر سـبتمبر 2025 مـقارنة بشهر أغسطس 2025، حيــث بلــغ 55.66 بنسبـة ارتفاع قدرها 40.33 ٪، وذلك لزيادة الانتاج.



• بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 82.17 خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بشهر أغسطس 2025، حيث بلغ 75.44 بنسبة ارتفاع قدرها 8.92 %، وذلك لزيادة الطلب.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 413.49 خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بشهر أغسطـس 2025، حيث بـلغ 622.39 بـنسبة انخفاض قـدرهـا 33.56 ٪، وذلك لانخفاض الاستهلاك لاقتراب موسم الشتاء.

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعـة المـلابـس الجاهزة 231.05 خلال شهر سبتمبر 2025، مقــارنة بشهر أغسطس 2025، حيــث بلغ 278.35 بنسبـة انخـفـاض قدرها 16.99 ٪، وذلك طبقا لحالة السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020.

