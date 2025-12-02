الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة  تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من  شمال البلاد وإليها حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدأت في الساعات المتأخرة من الليل وتنتهي حتى الساعة التاسعة صباحًا.

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأكثر قراءة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads