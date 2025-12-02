الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
اقتصاد

الإعلان عن رؤساء الغرف الصناعية يومي ٢١ و٢٢ ديسمبر الجاري

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
أعلن وزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، عن إجراء الانتخابات الداخلية للغرف الصناعية يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية، لتشكيل هيئات المكاتب في كل غرفة صناعية، بما يشمل الرئيس، ووكيلين، وعضوين بهيئة المكتب.

 

 

ويتم تخصيص نصف ساعة لكل اجتماع لكل غرفة لضمان سير العملية الانتخابية بدقة وشفافية. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن أسماء رؤساء الغرف الصناعية يوم 21 ديسمبر الجاري، على أن يُشكل بعدها كل مكتب هيئته بالكامل لتولي مهامه في رسم السياسات والتنسيق مع الاتحاد لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

 

الغرف الصناعية المشاركة في الانتخابات
• غرفة الصناعات الغذائية
• غرفة الصناعات النسجية
• غرفة الصناعات الهندسية
• غرفة الصناعات المعدنية
• غرفة الصناعات الكيماوية
• غرفة مواد البناء
• غرف صناعية أخرى تشمل كافة القطاعات الحيوية المنتشرة في السوق المصرية

وأكد الاتحاد أن تنظيم هذه الانتخابات يعكس التزام وزارة الصناعة وغرف الاتحاد بالديمقراطية المؤسسية، ويتيح لكل أعضاء الغرف المشاركة الفعالة في اختيار قياداتهم، بما يسهم في تعزيز الأداء التنفيذي وتحقيق أهداف تطوير القطاعات الصناعية، وزيادة تنافسيتها محليًا وإقليميًا.

