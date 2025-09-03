طارق الجيوشي يخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

تقدم طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة الجديدة 2025 - 2029، وذلك خلال الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر المقبل.

انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية

ويخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، عدد كبير من المرشحين من أبرزهم: المهندس أحمد عز وجمال الجارحي وأيمن العشري وعمرو قنديل، لإختيار 12 عضواُ يمثلون الفئات الثلاثة للشركات (كبيرة - متوسطة - صغيرة) بواقع 4 أعضاء عن كل فئة، على أن يستكمل مجلس إدارة الغرفة نصابه القانوني المحدد بعدد 15 عضو بتعيين 3 أعضاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بحسب القانون المنظم لاتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، وبعدها يتم إختيار رئيس الغرفة والوكيلين من بين الأعضاء المنتخبين والمعينيين.

يذكر أن الجيوشي يشغل حاليا رئاسة مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة، ورئاسة لجنة الاستثمار بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، ورئاسة مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة، فضلًا عن عضويته لمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2023.

انتخابات اتحاد الصناعات المصرية

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، عن المواعيد الرسمية لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الجديدة 2025-2029، حيث تبدأ الانتخابات يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بمقار الاتحاد في القاهرة والإسكندرية.

وفي فئة الشركات المتوسطة يتنافس كل من سعيد حامد وطارق الجيوشي وعلي رضوان وخالد علي عبد الله ومحمد المراكبي وجمال الجارحي.

ويتنافس في فئة الشركات الصغيرة كل من عمر رضوان وأحمد على وإيهاب وصفى أمين والسيد على السيد وإبراهيم نجم ورأفت قطب أحمد ياسر.

وتجري الانتخابات في غرفة الصناعات المعدنية على 4 مقاعد في الفئة الكبيرة، و4 فئة الشركات المتوسطة، و4 في فئة الشركات الصغيرة، وكذلك يجري تعيين باقي مجلس الإدارة وعددهم 3 بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.

وبعد انتهاء اختيار 12 عضوا عبر الانتخابات و3 بالتعيين، يجري الاختيار فيما بينهم على منصب رئيس الغرفة والوكيل.

