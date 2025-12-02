الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
استجابت لـ 1192 طلب في نوفمبر، رئيس الوزراء يُشيد بجهود لجنة الاستغاثات

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر نوفمبر الماضي. 
 

جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وكفاءة منظومة عملها على مدار الشهر          

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وكفاءة منظومة عملها على مدار الشهر، وحِرصها الواضح على التدخُل العاجل والتعامل مع الاستغاثات وخاصة الحالات الحرِجة، موجهًا بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها بالتعاون والتنسيق المستمرين مع الجهات المعنية، بما يؤكد دور اللجنة المهم في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في جميع المحافظات.

            

 الرصد والاستجابة لعدد 1192 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام 

وأوضح التقرير، أن اللجنة حرصت خلال شهر نوفمبر الماضي على الاستجابة السريعة والمثلى للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1192 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو اللازم.

          

 

وأضاف التقرير أن التعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 242 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر الماضي أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 90 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 43 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
 



إصدار 23 قرارًا خاصًّا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء

ونوّه التقرير أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 23 قرارًا خاصًّا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 98 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر نوفمبر.   
      
            

وأفاد التقرير بأن  جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 86 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال نوفمبر الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3102 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظة مطروح وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

