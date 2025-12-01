الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

إضافة استراتيجية لقوة الردع المصرية، كل ما تريد معرفته عن المدفع "K9A1EGY" (فيديو)

المدفع ذاتي الحركة
المدفع ذاتي الحركة (K9A1EGY)
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيلا عن أحد المدافع الحديثة وهو (K9A1EGY) وذلك ضمن فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025".

ونشرت القناة الرسمية لـ وزارة الدفاع المصرية عبر يوتيوب الفيلم التسجيلي الخاص بالمدفع: 

المدفع ذاتي الحركة K9A1EGY إضافة استراتيجية لقوة الردع المصرية 

ويمثل إعلان مصر عن حصولها على المدفع ذاتي الحركة K9A1EGY نقطة تحول استراتيجية في تحديث قدراتها الدفاعية، حيث يعتبر هذا المدفع، نسخة مطورة ومخصصة لمصر من المدفع الكوري الجنوبي الشهير K9 Thunder، والذي يعزز بشكل كبير قوة النيران والدعم المدفعي للقوات المسلحة المصرية. 

ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي القاهرة لتعزيز أمنها القومي وتحديث ترسانتها العسكرية بأحدث التقنيات العالمية.

مميزات المدفع  K9 Thunder 

يتميز المدفع K9 Thunder بكونه نظام مدفعي ذاتي الحركة عيار 155 ملم، قادر على إطلاق قذائف بمدى يصل إلى 40 كيلومترًا أو أكثر باستخدام الذخائر الموجهة، ويوفر المدفع معدل إطلاق نار سريعًا يصل إلى 6-8 قذائف في الدقيقة، مما يمنحه قدرة تدميرية هائلة ومرونة عملياتية عالية في مختلف البيئات القتالية، كما يتمتع بحماية باليستية متقدمة وقدرة عالية على الحركة، مما يسهل عمليات الانتشار وإعادة التمركز السريع.

النسخة المصرية K9A1EGY 

النسخة المصرية K9A1EGY ليست مجرد استيراد، بل هي نتاج تعاون مشترك يهدف إلى توطين الصناعة العسكرية ونقل التكنولوجيا، حيث يشمل هذا التعاون إنتاج أجزاء رئيسية من المدفع محليًا في مصر، مما يعكس التزام القاهرة بتعزيز اكتفائها الذاتي في مجال التصنيع الدفاعي وتطوير خبراتها الهندسية والتقنية، كما أن هذا التخصيص يضمن تلبية المدفع للمتطلبات التشغيلية الفريدة للجيش المصري وبيئة العمليات الخاصة بالمنطقة.

ومن الناحية الاستراتيجية، يضيف المدفع K9A1EGY بعدًا جديدًا لقدرات الردع المصرية، فبفضل قوته النارية ودقته العالية وقدرته على الانتشار السريع، سيعزز المدفع قدرة الجيش المصري على التعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة، سواء في الدفاع عن الحدود أو في عمليات دعم القوات البرية، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية ذات قدرات عسكرية متقدمة، قادرة على حماية مصالحها الحيوية.

ويؤكد التعاون مع شركة Hanwha Defense الكورية الجنوبية، الشركة المصنعة للمدفع K9، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل تبادل الخبرات والتدريب، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة في تشغيل وصيانة هذه الأنظمة المعقدة على المدى الطويل، ويؤهل الكوادر المصرية للتعامل مع أحدث التقنيات الدفاعية.

ويتوقع أن يلعب المدفع K9A1EGY دورًا محوريًا في العقيدة القتالية المصرية المستقبلية، حيث سيوفر دعمًا مدفعيًّا حاسمًا للتشكيلات المدرعة والمشاة، ويساهم في تعزيز قدرة القوات على تنفيذ مهامها بفعالية أكبر.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر لتحديث قواتها المسلحة لتكون قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة بكفاءة عالية وفعالية قصوى، وتأمين استقرار المنطقة.

