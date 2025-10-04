السبت 04 أكتوبر 2025
ما كانش معايا فلوس وسامي العدل أنقذني، أشرف زكي يكشف كواليس زواجه بـ روجينا (فيديو)

أشرف زكي وروجينا،
أشرف زكي وروجينا، فيتو

كشف الفنان أشرف زكي عن قصة زواجه الفنانة روجينا قائلًا: "أنا كنت معيد في المعهد وهي كانت طالبة ولفتت نظري سلوكياتها والموضوع كان سريع كنت طالع أعمل عمرة وصليت استخارة ورجعت أنا ما كنتش عارف هي ساكنة فين بس ليها زميلة اسمها نسمة محمود وقلت لها عايز أقابل روجينا".

وأضاف خلال لقائه مع معتز الدمرداش: "اتقابلنا وقلت لها على طول عايز أتقدم لك واتخطبنا وعملنا حفلة خطوبة على سطح أحد الفنادق في المهندسين وكانت إمكانياتي محدودة فرُحت لواحد صاحبي دكتور وغنى في خطوبتي محمد منير وحسن الأسمر مفيش حد ما جاش بس ما عملناش فرح وقبل ما أتجوز رُحت للخال سامي العدل وقال لي شوف 10 أفراد وترابيزة وعلى حسابي".

