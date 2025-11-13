أمين مجلس الشيوخ يستقبل سفير الصين بالقاهرة

18 حجم الخط

استقبل المستشار أحمد محمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه، السفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

تعزيز العلاقات بين مصر والصين

تأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى الأخص منها العلاقات البرلمانية.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين، وحرص القيادة السياسية بالدولتين علي التنسيق المستمر لتحقيق مصالح شعبيهما وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

استقبال وزير الخارجية في مجلس الشيوخ

يشار إلى أنه استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الخارجية التهنئة للمستشار عصام فريد، بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء دوره الوطني في دعم مسيرة العمل التشريعي.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة علي التعاون والتنسيق دائما مع مجلس الشيوخ ولجانه، لافتًا إلى دور البرلمان المهم في دعم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق أهدافها.

رئيس مجلس الشيوخ

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم قضايا الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشاد بجهود الوزارة وعلي رأسها الدكتور بدر عبد العاطي فى ذلك، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تعتبر هي الخط الأمامي في الدفاع عن المصالح المصرية والعربية في الخارج.

